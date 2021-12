Le gardien et capitaine de l'équipe algérienne A' de football, Raïs M'Bolhi a été désigné "Homme du match" face au Maroc, samedi soir à Doha, à l'issue duquel les Algériens se sont qualifiés aux demi-finales de la Coupe arabe-2021 de la Fifa (2 à 2, 5 - 3 aux tirs au but).

Raïs M'Bolhi s'est distingué au cours des 120 minutes de jeu de la rencontre, achevée par la série de tirs au but qui a vu les joueurs de Madjid Bougherra l'emporter grâce notamment à leur gardien qui a stoppé avec brio le tir du joueur marocain El Berkaoui.

Les cinq tireurs algériens, respectivement Belaïli, Bendebka, Bedrane, Benayada et Tougaï ont tous transformé leurs penalties, alors que du côté marocain, seuls Rahimi, Benoun et Jabrane y étaient parvenus.

La sélection algérienne rejoint ainsi ses homologues tunisienne, égyptienne et qatarie dans le dernier carré de la Coupe arabe.

Avec la consécration de M'Bolhi, les Algériens font le plein puisque avant lui, Bounedjah avait été désigné "homme du match" contre le Soudan, alors que Brahimi a remporté ce prix à l'issue du match face au Liban.