Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a félicité la sélection nationale des locaux de football après sa qualification aux demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021 suite à sa victoire face au Maroc aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme du temps réglementaire) et (2-2 après les prolongations) samedi au stade d'Al Thumama, à Doha pour le compte des quarts de finale de la compétition arabe qui se tient au Qatar (30 novembre au 18 décembre).

"Vous étiez comme un seul homme. Avec détermination et persévérance vous avez réalisé la qualification. Félicitation à notre sélection pour avoir atteint les demi-finales de la coupe arabe. Avec cette image vous avez ravivé notre mémoire alors que nous commémorons le 61ème anniversaire des manifestation du 11 décembre 1960. Félicitation mille fois et Inchallah la finale et la coupe", a écrit le Premier ministre sur son compte tweeter.

A la suite de ce résultat, les "verts" rencontreront la sélection du Qatar, vainqueur des Emirats arabes unis (5-0) mercredi à 20h au stade d'Al Thumama.