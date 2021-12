Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité la sélection nationale des locaux de football après sa qualification aux demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021 suite à sa victoire face au Maroc aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme du temps réglementaire) et (2-2 après les prolongations) au stade d'Al Thumama, à Doha pour le compte des quarts de finale de la compétition arabe qui se tient au Qatar (30 novembre au 18 décembre).

"Félicitation, un million et demi de fois champions", a écrit le Président Tebboune sur son compte tweeter. A la suite de ce résultat, les "verts" rencontreront la sélection du Qatar, vainqueur des Emirats arabes unis (5-0) mercredi à 20h au stade d'Al Thumama.