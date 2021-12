La sélection algérienne de football, malgré quelques grosses frayeurs, a réussi à rejoindre ses homologues tunisienne, égyptienne et qatarie dans le dernier carré de la Coupe arabe 2021 de la Fifa, en s'imposant aux tirs au but contre le Maroc (5-3), alors que le quart de finale qui les avait opposés samedi soir au stade de Doha s'était soldé par un nul (2-2), après prolongations.

Les cinq tireurs algériens, respectivement Belaïli, Bendebka, Bedrane, Benayada et Tougaï ont tous transformé leurs penalties, alors que du côté marocain, seuls Rahimi, Benoun et Jabrane y étaient parvenus.

Le quatrième tireur, El Berkaoui, avait raté le sien, devant un excellent M'Bolhi, ayant gardé la main ferme, après avoir choisi le bon côté.

Dans l'ensemble, ce derby maghrébin a été plus où moins équilibré, avec deux adversaires qui se rendaient pratiquement coup pour coup, en se basant chacun sur ses points forts.

Si les Algériens ont compté essentiellement sur les qualités techniques des Brahimi et Belaïli pour développer un jeu court, et créer le danger par des débordements sur les ailes, les marocains, eux, ont privilégié les balles arrêtées, qui étaient de loin leur point fort.

D'ailleurs, les deux buts marocains sont venus sur des coup-francs indirects, bien bottés à destination de Nahiri (64'), et Benoun (110').

Deux réalisations inscrites quasi immédiatement après celles de l'Algérie, respectivement par Brahimi sur pénalty à la 62' et Belaïli d'un superbe tir des 40 mètres (101').

Les Verts ont, en effet, mené deux fois dans ce match, avant de se faire rejoindre au score : 1-1, puis 2-2, pour se voir finalement obligés de jouer leur qualification aux tirs au but.

Dans cet exercice, la chance a fini par sourire aux Algériens, qui croiseront le Qatar en demi-finale, prévue le mercredi 15 décembre courant (20h00) au stade Al-Thumama, alors que dans l'autre demi-finale, prévue le même jour, à 16h00, la Tunisie sera opposée à l'Egypte, au stade Ras Abu Aboud.

La Tunisie s'est qualifiée vendredi contre Oman (2-1), soit le même jour que le pays organisateur, le Qatar, qui avait facilement dominé les Emirats arabes unis (5-0).

Ce samedi, l'Egypte était la première à se qualifier, après avoir dominé la Jordanie 3-1 (après prolongations), puis c'était au tour de l'Algérie de compléter le dernier carré, en sortant le Maroc.