La 30e édition du Challenge des Zibans, disputée samedi à Biskra, a été remportée par les inusables El Hadi Lameuche chez les messieurs, et Malika Ben Derbal chez les dames. Le podium des messieurs a été complété par Nabil Hannachi et Elyas Belkheir alors que les chez dames, les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Reham Sennani et Saâdia Boulaâdjayeb. Chez les jeunes garçons de moins de vingt ans, c'est Daoud Benaberrahmane qui l'a emporté, devant Issaâd Issam (2e) et Baghdadi Issam (3e), alors que chez les moins de 18 ans, la victoire est revenue à Ben Saâd Abdel Ali, devant Lakhdar Hammadi (2e) et Oussama Ouchène (3e).

Enfin, les jeunes filles de moins de dix-huit ans, la victoire est revenue à Rahma Boukathir, Devant Dounia Alla (2e) et Soundous Komane. Ce cross s'est déroulé sur une distance de 8 kilomètres pour les seniors messieurs, cinq kilomètres pour les moins de 20 ans garçons, et quatre kilomètres pour les seniors (dames) et les moins de dix-huit ans (garçons). Au total, 527 crossmen (423 masculins et 104 féminins), représentant 59 clubs, relevant de 27 wilayas ont participé à cette trentième édition du Challenge des Zibans.

La compétition, organisée par la Ligue d'Athlétisme de Biskra, en étroite collaboration avec la Direction de la Jeunesse et des Sports locale, se déroulera sur un circuit fermé, au niveau de «Dar Al-Bia». Outre les médailles et les diplômes, les lauréats ont eu droit à des «récompenses financières» selon les organisateurs.