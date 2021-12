Les infrastructures sportives réalisées par l’Algérie en prévision des Jeux méditerranéens «Oran-2022» lui permettent d’ambitionner d'organiser d’autres compétitions internationales importantes à l’avenir, a indiqué samedi à Oran André Pierre Goubert, président du Pôle olympique du Comité national olympique français. Cette impression a été faite à l'issue de la première séance de travail du séminaire des chefs de mission et délégués techniques des fédérations sportives internationales qui a débuté samedi à l’hôtel «Oran Bay» en prévision de la 19e édition des JM.

«Ce qui a été présenté est satisfaisant. On a accordé une attention particulière au calendrier de livraison des infrastructures. Bien que c’est court, vu qu’il nous reste peu de mois avant l'évènement, je dois dire que les équipements en question sont de très bonne qualité. Il s’agit aussi d'un héritage important pour l’Algérie et Oran pour organiser d’autres compétitions internationales importantes», a dit le représentant français à l'APS. M. Goubert a indiqué, en outre, que la délég ation sportive française sera «comme d’habitude présente en force lors des JM d’Oran (25 juin-5 juillet 2022). On fera en sorte d’aligner des effectifs composés d’un amalgame de jeunes athlètes et d'anciens, parmi eux des sportifs ayant pris part aux précédents jeux olympiques (JO) de Tokyo. Ce sera une étape de préparation importante pour les JO de Paris-2024».

Soulignant avoir reçu jusque-là des «réponses satisfaisantes» de la part des différentes commissions concernées du COJM, le responsable au sein du Comité olympique français a mis en exergue la «qualité d’accueil» des participants au séminaire depuis qu’ils ont mis le pied sur le sol algérien.

Le premier jour du séminaire (de deux jours) a été rehaussé par la présence du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, ainsi que des membres de la commission de sécurité nationale et de wilaya.

Les hôtes de l’Algérie ont été conviés, dans l’après-midi, à des visites sur le terrain qui les ont menées vers certaines infrastructures concernées par les JM, tels le Palais des sports, le Club de Tennis, le Centre équestre et le Centre des conventions d’Oran (CCO).