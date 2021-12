Plus de 70 exposants de différentes entreprises industrielles et économiques activant dans le domaine du numérique et de l’électronique participeront au Salon national sur la numérisation et les technologies de l’information ''Constan-Tic» devant avoir lieu du 20 au 22 décembre courant à Constantine, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Cette édition, «première du genre dans l’Est du pays», selon Mohamed Seif Eddine Salhi, directeur de la société «Media Smart», initiatrice de la manifestation, sera organisée sous le patronage du ministère de la Numérisation et des Statistiques et supervisée par le wali de Constantine, Messaoud Djari, et verra la participation de plus de 70 exposants représentants des entreprises publiques, commerciales et industrielles en plus de start-up et des professionnels activant dans l’économie numérique en vue d’encourager la transformation électronique de l’entreprise.

Selon M. Salhi, également consultant en numérisation auprès d’instances publiques, «les répercussions de l’actuelle crise sanitaire a fait de l’orientation vers l a numérisation une priorité absolue que le Gouvernement œuvre à concrétiser pour améliorer le climat de l’investissement et du développement du pays».

Il a ajouté que le but principal de cet évènement est de mettre l’accent sur l’importance des technologies de l’information et leur rôle dans la transformation numérique des entreprises en Algérie, en faisant connaître les mécanismes de l’orientation vers une économie basée sur la numérisation des services.

Les participants au salon présenteront les différents services relatifs à la programmation, à la commercialisation numérique et au développement informatique, ainsi que des solutions novatrices dans les domaines de la santé, des services publics, de l’industrie et du commerce, a précisé le même responsable.

Il a, à ce titre, indiqué que les visiteurs découvriront les supports et les plateformes électroniques de cette filière moderne et bénéficieront d’opportunités de développement de leurs transactions commerciales et économiques à travers des solutions qui seront données par des spécialistes en gestion informatique de l’entreprise et les méthodes d’exportation des produits.

L’évènement qui sera organisé dans un hôtel de Constantine, constituera un espace d’échange entre experts et professionnels activant dans le domaine des nouvelles te chnologies de l’information et de la communication et les chercheurs en numérisation et technologies de l’information, selon la même source.

Des conférences et des interventions sur l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la sécurité informatique et le critère de développement de la connaissance et la compétence dans le domaine de la numérisation et autres thèmes en rapport avec l’évolution dans le domaine électronique et l’application des solutions technologiques dans les entreprises algériennes seront au menu de cette manifestation, a relevé la même source.

Des concours dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la numérisation seront également organisés au cours de cette manifestation de trois jours, en plus de rendez-vous entre hommes d’affaires et propriétaires de start-up pour étudier les possibilités de conclure des partenariats et tirer profit de l’expérience des sociétés nationales et de leurs infrastructures de base dans le développement de l’innovation et la maîtrise de la numérisation.