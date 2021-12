Des ateliers de formation sur la réalisation, le maquillage et la cinématographie ont été lancés, samedi à la maison de culture «Mouloud Kacim Naït Belkacem» de Tissemsilt, au profit de 50 membres de plusieurs établissements et associations culturels, ainsi que des personnes intéressées par le 7e Art dans la wilaya.

Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre des troisièmes journées nationales du court métrage, dont les activités se poursuivent au sein de l’établissement culturel en question, permet de dispenser des enseignements théoriques et pratiques sur la réalisation d'un court métrage de fiction à l'aide d'un équipement simple, dont un smartphone, et s'appuyant sur des techniques modernes pour le montage d’un court métrage en peu de temps. L'atelier du maquillage de cinéma comprend aussi une formation théorique et pratique sur les produits cosmétiques modernes les plus importants utilisés en chirurgie esthétique pour les acteurs et sur l'utilisation du maquillage dans les effets visuels tels que les blessures et les contusions dans un court métrage. Quant à l'atelier de cinématographie, il consiste à apprendre aux stagiaires à tourner un court métrage en choisissant les angles, les tailles et les plans appropriés.

Ces ateliers de deux jours sont encadrés par des spécialistes de la réalisation, du maquillage et de la cinématographie, dont la maquilleuse Houria Hamadouche et le réalisateur Djaafar Mechernen. A noter que les activités des troisièmes journées nationales du court métrage se poursuivront pour la deuxième journée consécutive, avec la projection d'une série de courts métrages de fiction participant à la compétition officielle, dont le film «Je suis très franc avec vous» du réalisateur amateur Mokhtari Samir de Bouira et le film «El-Gharbala fi youm akhar» du réalisateur Ouael Silini de Bordj Bou Arreridj et «Au-delà des ténèbres» d'Ahmed Rabhallah de Chlef.

Les expositions d'anciens appareils photographiques et de cinéma se poursuivent, en plus d'une exposition de photos anciennes datant de la période de la glorieuse guerre de libération nationale à Tissemsilt, ainsi que des livres historiques. Cet événement, organisé à l'initiative de la Maison de la Culture «Mouloud Kacim Naït Belkacem» de Tissemsilt en coordination avec l'association de wilaya «Culture et Arts», à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire des manifestations du 11 décem bre 1960, enregistre la participation de 21 courts métrages de fiction réalisés par des cinéastes amateurs de 21 wilayas du pays.

Ce rendez-vous culturel sera clôturé, dimanche soir, au niveau du même établissement culturel, avec l’annonce des courts métrages de fiction qui ont remporté les trois premières places, en plus d'honorer les participants à cet événement, selon les organisateurs.