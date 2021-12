Les travaux du 9ème congrès de l’Union générale des travailleurs sahraouis de Sakia-El Hamra et Oued-Eddahab (UGTSARIO) ont débuté dimanche au camp de Dakhla des réfugiés sahraouis.

Placé sous le signe "Action, sacrifice et fidélité, pour le parachèvement de la libération et l’édification", le congrès se tient en présence de plus de 400 délégués de travailleurs sahraouis et de représentants de syndicats étrangers solidaires avec la cause sahraouie, ainsi que de parlementaires et de parties concernées par les questions de libération.

La séance d’ouverture du congrès, dédié à la mémoire du Chahid "Ezzine Mebirik Ali-Fal", s’est déroulée en présence du Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali, et de membres du gouvernement sahraoui.

Dans une allocution d’ouverture, le président de la commission préparatoire du congrès, secrétaire général de l’UGTSARIO, Salama Ibrahim El-Bachir, a souligné que ce 9ème congrès se tient dans "un contexte marqué par des développements positifs et des acquis réalisés par la RASD et le Front Polisario sur la scène internationale, à leur tête la reprise de la lutte armée et de la confrontation directe avec l’occupant marocain".

"Le congrès est organisé aussi dans une conjoncture de développements sur les plans politique, militaire et des droits, que connait la cause sahraouie, et marquée également par le siège imposé à l’activiste Sultana Khaya et sa famille durant près d’une année, dans un silence de la communauté internationale, incapable d’imposer un mécanisme onusien pour l’observation des droits de l’Homme", a-t-il ajouté.

La séance d’ouverture a permis de passer en revue le processus de préparatifs de ce congrès qui se poursuivra au 14 décembre courant.Elle a donné lieu aussi à une cérémonie organisée par le Président de la RASD, Brahim Ghali, en l’honneur de la famille du Chahid Ezzine Mebirik Ali-Fal.