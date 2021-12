Vous avez peur d'avoir des acouphènes ? Buvez du café, déclare une nouvelle étude de l'Hôpital Brigham and Women (BWH).

L'Hôpital Brigham and Women a publié récemment une étude affirmant que la consommation de café chez la femme réduirait l'incidence des acouphènes.

Pour arriver à une telle conclusion, les scientifiques ont suivi 65 000 femmes de 30 à 44 ans, sans acouphènes au début de l'étude en 1991.

Par la suite, les chercheurs ont interrogé les femmes sur leurs habitudes de vie, leurs antécédents médicaux, la survenue et la fréquence d'acouphènes.

Au bout de 18 ans, l'étude a révélé que 5 289 femmes souffraient d'acouphènes, soit 8,14% de l'échantillon de départ. Après une série d'analyses statistiques, une association inverse significative est apparue entre le café et les acouphènes : les femmes ayant consommé 3 à 4 tasses de café par jour ont eu un risque d'acouphènes réduit de 15% par rapport aux femmes ne buvant qu'un café par jour.

Si le lien exact est encore inconnu, les chercheurs précisent que le café a la capacité de stimuler le système nerveux central, et influer directement sur l'oreille interne, ce qui pourrait expliquer ce lien avec les acouphènes. A noter : cette étude fait écho à celle menée par des chercheurs de l'Université de l'Ontario (Canada) en mars dernier, et a même repris les mêmes données. Reste maintenant à étudier les résultats sur l'homme.