Vous souffrez d'acouphènes permanents ? Attention : d'après une nouvelle étude américaine, certains antidépresseurs pourraient aggraver la situation...

En France, 3 710 000 Français souffrent d'acouphènes permanents. Dans 95 % des cas, on parle d'acouphènes « subjectifs » : le patient entend des sifflements, des bourdonnements, des grésillements... en permanence alors qu'il n'y a aucune cause extérieure à la nuisance sonore.

En général, les acouphènes subjectifs sont liés à des troubles de l'audition : ils peuvent faire suite à des traumatismes auditifs répétés (écouter de la musique à très haut volume de manière quotidienne par exemple) ou à une baisse normale de l'audition liée au vieillissement de l'oreille (à partir de 50 ans).

D'après une nouvelle étude publiée ce 22 août 2017 par des chercheurs de la Oregon Health & Science University (aux États-Unis), certains antidépresseurs pourraient aggraver les acouphènes subjectifs.

Dans ces travaux publiés dans la revue spécialisée Cell Report, les scientifiques expliquent d'abord comment fonctionnent les psychotropes de la famille des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) : ceux-ci accentuent les effets de la sérotonine dans le cerveau, étant donné qu'il a été démontré que les personnes qui souffrent de dépression ont des taux de sérotonine plus faibles que la moyenne.

DES ANTIDÉPRESSEURS CONTRE-PRODUCTIFS

Problème : d'après les chercheurs américains, les neurones présents dans le noyau cochléaire dorsal (une zone du cerveau directement liée aux oreilles) seraient « excités » par l'amplification de l'action de la sérotonine, un neurotransmetteur qui a notamment un impact sur l'humeur. Sous l'action des antidépresseurs ISRS, ces neurones deviendraient hyper-sensibles aux stimuli extérieurs... ce qui aurait pour effet secondaire d'aggraver les acouphènes subjectifs chez les patients concernés.

« La présence d'une nuisance sonore permanente et subjective peut renforcer le mal-être des personnes souffrant de dépression, ajoutent les chercheurs. Lorsque le patient souffre d'acouphènes permanents, les médicaments antidépresseurs pourraient donc s'avérer contre-productifs. » Bon à savoir !