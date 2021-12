Sifflements, bourdonnements, chuintements, cliquetis... Les acouphènes touchent 3 millions de personnes en France. Ils apparaissent progressivement avec l'âge, mais peuvent aussi survenir brutalement après un traumatisme sonore. Comment se faire aider.

UN BILAN EST INDISPENSABLE

Dès le début de la prise en charge, un interrogatoire détaillé permet de préciser les conditions dans lesquelles les acouphènes sont apparus, s'ils s'accompa­gnent d'autres symptômes, s'ils sont permanents, s'ils entraînent des répercussions psycho­logiques (difficultés de concentration)... Le spécialiste examine le tympan sous microscope pour écarter une pathologie de l'oreille moyenne : otite, dysfonctionnement de la trompe d'Eustache. Puis il réalise un audiogramme, à la recherche d'une éventuelle perte auditive. Avec l'âge, on perçoit moins bien les sons aigus, et cela favorise l'apparition des acouphènes. L'acouphénométrie permet de connaître leurs caractéristiques en étudiant leur intensité et leur tonalité, qui peut être grave ou aiguë.

UNE THÉRAPIE PAR LE SON

En fonction des résultats, un audioprothésiste spécialisé peut proposer un appareillage. « L'objectif est soit d'amplifier les sons environnants en cas de surdité, soit de générer un bruit blanc de faible intensité, qui va se mélanger aux acouphènes et favoriser l'habituation », explique la spécialiste. Les deux techniques peuvent être combinées. Il s'agit d'une sorte de rééducation qui favorise la mise à distance du bruit gênant et évite de se focaliser dessus. Cette thérapie dure au minimum 18 mois et nécessite de porter son appareil plusieurs heures par jour. Si le sommeil est perturbé, un générateur de sons (pluie, vent...) peut être placé le soir sous l'oreiller.

APPRENDRE À SE DÉTENDRE

Plus on est anxieux et stressé, moins le cerveau parvient à « oublier » les bruits parasites, donc plus on les perçoit et plus ils sont gênants. Des séances de sophrologie permettent d'apprendre des exercices de respiration, de relaxation et de visuali­sa­tion, à reproduire chez soi pour mettre à distance les acouphènes, diminuer l'anxiété et ainsi mieux gérer le stress au quotidien. Un psychologue spécialisé en TCC (thérapie cognitivo-comportementale) peut proposer une thérapie brève. Le but est de décrypter les associations négatives inconscientes parfois liées aux acouphènes comme la crainte du bruit, la peur de devenir sourd... Puis de prendre conscience de ses capacités afin de réagir de façon adaptée. L'asso­ciation de ces aides permet, dans la majorité des cas, d'être moins handicapé par ces bruits parasites.

PLUS D'INFOS

•Des oreilles qui sifflent après une soirée en boîte de nuit ou un concert? Si cela persiste au-delà de 48 heures, se rendre aux urgences ORL.

•Pour une prise en charge impliquant plusieurs professionnels, consulter le site de l'Association française des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie.