La sélection algérienne de football a rejoint ses homologues, tunisienne, égyptienne et qatarie dans le dernier carré de la Coupe arabe 2021 de la Fifa, après sa victoire aux tirs au but contre le Maroc (5-3), alors que le quart de finale qui les avait opposés samedi soir au stade de Doha s'était soldé par un nul (2-2), après prolongations.

Les cinq tireurs algériens, respectivement Belaïli, Bendebka, Bedrane, Benayada et Tougaï avaient tous transformé leurs penalties, alors que du côté marocain, seuls Rahimi, Benoun et Jabrane y étaient parvenus.

Le quatrième tireur, El Berkaoui, avait raté le sien, devant un excellent M'Bolhi, ayant gardé le poing ferme, après avoir plongé du côté.

Pendant le match, les Verts ont été les premiers à trouver le chemin des filets, grâce à Yacine Brahimi, ayant transformé un pénalty, obtenu par Youvef Belaïli à la 62'.

Une joie de courte durée cependant, car les Marocains avaient réussi à égaliser moins de deux minutes plus tard, grâce à Nahiri, ayant placé une belle tête piquée au deuxième poteau (1-1).

Malgré d'autres occasions de part et d'autre, le temps réglementaire s'est terminé sur ce même score d'un but partout, et il a fallu attendre la fin de la première mi-temps des prolongations, pour voir les Algériens reprendre l'avantage, par Belaïli, ayant inscrit un but d'anthologie, d'environ quarante mètres (2-1).

Mais là encore, la joie des Verts a été de courte durée, puisque les Marocains ont réussi à égaliser une nouvelle fois, grâce au défenseur central Badr Banoun, auteur d'une belle tête à la 110' (2-2).

A partir de là, il a fallu recourir à la séance de tirs au but pour désigner le vainqueur, et la chance a souri aux Algériens, qui croiseront le Qatar en demi-finale, prévue le mercredi 15 décembre courant (20h00) au stade Al-Thumama.

L'autre demi-finale, prévue le même jour, à 16h00, la Tunisie sera opposée à l'Egypte, au stade Ras Abu Aboud.

La Tunisie s'est qualifiée contre Oman (2-1), alors que le pays organisateur, le Qatar a facilement sorti les Emirats arabes unis (5-0), et enfin l'Egypte, qui s'est qualifiée contre la Jordanie 3-1 (après prolongations).