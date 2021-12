Un mémorandum d'entente de collaboration diplomatique a été signé, samedi à Alger, entre l'Institut de la diplomatie et des relations internationales (IDRI) relevant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de Croatie.

L'accord a été signé, du côté algérien, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du côté croate par le ministre des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlic Radman.

Dans une déclaration à la presse, M. Lamamra a indiqué que le mémorandum d'entente de collaboration signé entre l'Algérie et la Croatie "tend à soutenir la coopération entre les diplomaties des deux pays à travers l'organisation de sessions de formation et le rapprochement des actions entre les deux instituts diplomatiques des deux pays".

Plus tôt dans la journée, M. Lamamra a tenu une séance de travail avec son homologue croate qui effectue une visite de deux jours en Algérie.

Les discussions entre les deux parties se so nt élargies aux délégations des deux pays pour examiner les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi que les questions d'intérêt commun.

Les opportunités de développement du partenariat économique et commercial entre l'Algérie et la Croatie seront aussi évoquées lors d'un forum d'affaires prévu en marge de cette visite.