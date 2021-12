Le général-major, Mohamed Salah Benbicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a présidé, samedi à Alger, la cérémonie de baptisation du siège de la Direction du service social du MDN du nom du défunt moudjahid Belkhir Bekhouche, dans le cadre des festivités commémorant le 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1961, indique le MDN dans un communiqué.

"Dans le cadre des festivités commémorant le 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1961, et en exécution de la décision du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) de baptiser les structures et les unités de l’Armée nationale populaire aux noms des chouhada et moudjahidine de la glorieuse Guerre de libération, le général-major Mohamed Salah Benbicha, secrétaire général du MDN, a supervisé, aujourd'hui, samedi 11 décembre 2021, la cérémonie de baptisation du siège de la Direction du service social/MDN, à Alger, du nom du défunt moudjahid Belkhir Bekhouche, en présence de directeurs centraux et de cadres supérieurs du MDN", précise la même source.

Après la cérémonie d’accuei l, le Secrétaire général du MDN, accompagné du Directeur du service social du MDN, a procédé à l’inauguration de la plaque commémorative de ladite direction portant le nom du défunt moudjahid Belkhir Bekhouche en présence des membres de la famille du défunt.

Il a visité, par la suite, une exposition de photographies historiques commémorant les manifestations du 11 décembre 1960 ainsi que des images relatives aux différentes installations et structures du Service social dont s’est dotée l'ANP.

Au terme de cette cérémonie, le général-major, Secrétaire Général du MDN a honoré les membres de la famille du défunt moudjahid et leur a remis des cadeaux symboliques, ajoute le communiqué.