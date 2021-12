Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, s'est entretenu avec nombre de ses homologues, en marge de sa participation vendredi à Istanbul (Turquie) à la 16e Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a indiqué samedi un communiqué de l'institution parlementaire.

M. Boughali, qui conduit une délégation des deux chambres du Parlement aux travaux de cette conférence, a eu des entretiens avec le président du Parlement turc, Mustafa Sentop, au cours desquels les deux parties ont abordé "l'état et les perspectives des relations bilatérales, notamment au niveau parlementaire".

Les deux responsables ont également passé en revue "les développements sur la scène internationale, notamment la question palestinienne", a précisé la même source.

Le président de l'APN a également eu des entretiens avec son homologue du Niger, Seini Oumarou.

A cette occasion, les deux parties ont souligné "la convergence des vues entre les deux pays frères" et examiné "les moyens de renforcer la coopération e t la coordination sécuritaire et d'intensifier les échanges d'expertise et de formation, notamment dans le domaine parlementaire".

M. Boughali a en outre rencontré le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, avec qui il a abordé "les développements sur la scène internationale et les moyens de renforcer les relations bilatérales dans différents domaines, notamment parlementaire".

Dans une allocution prononcée, vendredi, à l'ouverture des travaux de cette conférence, en présence du président turc, Recep Tayyip Erdogan, et du secrétaire général de l'Union parlementaire de l'OCI, M. Boughali a affirmé que "l'Algérie appelle les peuples musulmans à se solidariser davantage avec le peuple palestinien en œuvrant à préserver leurs droits, leurs acquis, leur patrimoine et leur identité, ainsi qu'à condamner les politiques visant à donner à l'entité sioniste le contrôle sur la région par le biais de la normalisation ou de la collusion".

"Nous soutenons la lutte sacrée du peuple palestinien pour la liberté, la dignité et l'établissement de son Etat indépendant et souverain avec El-Qods comme capitale", a ajouté le président de l'APN.

"L'Algérie continuera à soutenir l'Etat et le peuple palestiniens et à plaider pour la réconciliation nationale palestinienne afin de renforcer le front i nterne palestinien et d'accroître la mobilisation en faveur de cette cause", a souligné M. Boughali.