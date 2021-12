Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a achevé la visite de travail effectuée jeudi en Tunisie, en prévision d'«autres rencontres bilatérales importantes», au cours de laquelle il a eu des entretiens avec la Cheffe du Gouvernement tunisien, en sus de la tenue de rencontres entre les deux délégations.

M. Benabderrahmane avait été salué à son départ à l'Aéroport international de Carthage (Tunis), par la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden et le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi.

Le Premier ministre était à la tête d'une délégation composée du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, du ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, du ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar ainsi que du ministre des Travaux publics, Kamel Nasri.

Des rencontres ont été tenues au Palais du Gouvernement Tunisien sur le secteur de coopération économique, commerciale et de développement des régions frontalières, regroupant le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig et les ministres tunisiens du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza, de l'Economie et de la planification, Samir Saied et de la Santé, Ali Merabet.

Au volet coopération énergétique et industrielle, une rencontre a été tenue entre les ministres de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, et de l'Industrie, Ahmed Zeghdar avec la ministre tunisienne de l'Industrie, Neila Gongi.

Pour ce qui est de la coopération dans les domaines des transports et des équipements, M. Nasri a rencontré les ministres tunisiens des Transports, Rabii Majidi et de l'Equipement et de l'Habitat, Mme Sarra Zaâfrani.

«Nous avons souligné le caractère stratégique des relations et la nécessité d'aller de l'avant vers de nouvelles perspectives, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays. Nous œuvrons en tant que Gouvernement à consacrer ces orientations, en vue d'orienter les relations vers les perspectives tracées par la voie de la complémentarité et de l'intégration, notamment en ce qui a trait à l'approfondissement des échanges entre les deux pays frères et entre les deux peuples unis, algérien et tunisien», a déclaré M. Benabderrahmane au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed au Palais présidentiel de Cart hage.

«Tous les dossiers sont soumis à l'examen et nous avons franchi des étapes importantes pour les finaliser. Il s'agit de dossiers inhérents à tous les secteurs économiques, à savoir l'énergie, l'industrie, le commerce et les travaux publics», a-t-il poursuivi.

«Il s'agit dans l'ensemble de protocoles devant être signés lors de la visite officielle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune prévue en Tunisie dans les prochains jours», a-t-il soutenu, ajoutant «nous sommes là pour bien préparer cette visite».

Les relations bilatérales mises en avant

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden ont coprésidé une séance de travail élargie aux ministres des deux pays regroupant les ministres des Finances, de l'Energie, des Mines, de l'Industrie, du Commerce, des Transports et des Travaux publics et de la Santé, consacrée à l'évaluation des relations entre les deux pays et au parachèvement des discussions autour du cadre juridique bilatéral en prévision de la visite du Président de la République Abdelmadjid Tebboune en Tunisie.

Les deux parties ont mis en avant les relations bilatérales ancrées et historiques, soulignant la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir la coop ération en vue d'amorcer une nouvelle ère basée sur l'intégration et la complémentarité économiques et la coordination stratégique bilatérale.

A cette occasion, les deux responsables ont passé en revue «les différents aspects de la coopération dans les domaines de l'Energie, des Finances, du Commerce, des Transports et des Travaux publics» et évoqué «l'importance de développer les régions frontalières, de parachever les projets d'intégration entre les deux pays pour consolider les fondements du développement intégré selon la vision commune des dirigeants des deux pays. Il a été convenu d'intensifier les contacts intersectoriels entre les deux pays pour la mise en œuvre des recommandations de cette rencontre bilatérale.

Cette visite qui intervient en prévision d'échéances bilatérales importantes, vient souligner la qualité des relations algéro-tunisiennes et les liens étroits de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples frères.

La visite de M. Benabderrahmane consacre la volonté commune des deux parties de renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux pays.