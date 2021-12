Des cérémonies d’attribution de logements et d’inauguration de différentes installations ont marqué les festivités commémoratives du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 organisées samedi à travers les wilayas du Sud du pays .

Dans la wilaya d’Ouargla, plus 700 unités de différentes formules d’habitat ont été attribuées, dont 80 logements de fonction pour le secteur de l’enseignement supérieur, 220 aides à l’habitat rural, en plus de 203 aides destinées à l’auto-construction et 217 titres de propriété retenus dans le cadre des lotissements sociaux, selon les données des services de la wilaya.

Intervenant à cette occasion, le wali d’Ouargla Mustapha Aghamir a indiqué que "des instructions ont été données pour entamer une opération d’assainissement du fichier des demandeurs de logements dans chaque communes", en ajoutant que ses services s’emploient à augmenter les quotas de logements afin de satisfaire les besoins des citoyens.

La délégation officielle, conduite par le chef de l’exécutif de la wilaya, a assisté, par ailleurs, aux cérémonies de pose de la première pierre de la réalisation d’établissements scolaires et d’inauguration d’installations sportives et juvéniles entre autres.

A Adrar, les festivités ont été marquées par l’organisation d’une rencontre sur cet évènement historique à la bibliothèque principale à l’initiative des scouts musulmans algériens (SMA), ainsi que d’autres activités culturelles et sportives.

La célébration du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 à Tamanrasset a été caractérisée par la mise en service d’un générateur d’oxygène au niveau de l’hôpital Musbah Baghdad au chef-lieu de wilaya, la baptisassions d’un CEM à la cité 2770 logements au nom du défunt moudjahid "Baya Bebta".

Des cérémonies d’attribution d’aides destinées à l’habitat rural, des campagnes de don de sang et de vaccination contre le coronavirus ont été aussi au programme des festivités commémoratives à Tamanrasset. Dans la wilaya d’Illizi, de nombreux projets ont été lancés, à l’instar d’un parc communal d’hygiène au niveau de la zone d’activité, un centre médico-social, en plus de la mise en service d’une nouvelle laiterie réalisée dans le cadre d’un investissement privé.

En parallèle, le secteur de l’éducation a bénéficié de quatre classes d’extension au niveau du CEM Sebgag Mohamed à Illizi, et une nouvelle cantine pour l’école primaire Belbachir. Toujou rs à Illizi, une caravane médicale s’est ébranlée en direction des zones enclavées de la wilaya.

L’aéroport d’Illizi "Takhmelt" a été baptisé au nom du défunt moudjahid Hadj Brahim Ghouma.

Les festivités commémoratives du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 ont donné lieu également à des cérémonies de recueillement des autorités civiles et militaires, accompagnés de membres de la famille révolutionnaire, aux carrés des martyrs et stèles commémoratives, où ils ont procédé à la lecture de la Fatiha et le dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des chouhada.