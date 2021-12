Le ministère de l'Education nationale a enregistré récemment vingt (20) cas confirmés de covid-19 en milieu scolaire à travers le territoire national, conduisant au réaménagement du calendrier des vacances scolaires d'hiver pour permettre d'intensifier la vaccination des personnels du secteur, a indiqué le directeur des activités culturelles et sportives et de l'action sociale en charge de la santé scolaire au ministère de l'Education nationale, Abdelouahab Khoulalene.

"Le ministère a enregistré 20 cas confirmés de covid-19 en milieu scolaire (élèves et personnels) à travers le territoire national, suite à quoi a été décidé un réaménagement du calendrier des vacances scolaires d'hiver (désormais du 9 décembre 2021 au 1er janvier 2022) pour permettre d'intensifier la vaccination du 12 au 16 décembre et de préserver ainsi la santé de tous", a précisé M. Khoulalene. "Les cas de covid-19 ont été enregistrés dans les wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Jijel, Bejaïa, Tizi Ouzou, Boumerdes, Oran et Relizane", a fait savoir le responsable.

Le réaménagement du calendrier des vacances scolaires d'hiver a été décidé en coordination entre le ministère de l'Education nationale et les hautes autorités du pays, de crainte de voir les écoles se transformer en clusters, a expliqué M. Khoulalene.

"Dès dimanche (12 décembre), la vaccination sera intensifiée pour le personnel du secteur à travers 1.433 unités de dépistage et de suivi (UDS) parallèlement à la tenue des conseils de classe et à la saisie des notes sur la plateforme numérique, et ce, dans le respect des gestes barrières", a-t-il souligné. Le ministère de l'Education nationale avait annoncé, mardi, un réaménagement du calendrier des vacances scolaires d'hiver suite à l'enregistrement de cas de covid-19 en milieu scolaire.

Elles sont désormais fixées du 9 décembre 2021 au 1er janvier 2022 dans toutes les régions.

"Les enseignants et le personnel administratif continueront toutefois à travailler du 12 au 16 décembre 2021 pour s'acquitter des tâches liées à la fin du premier trimestre (correction des épreuves, conseils de classe, saisie des notes sur la plateforme numérique, etc.)", selon la même source.

Les parents d'élèves pourront récupérer les bulletins scolaires de leurs enfants au niveau des écoles le jeudi 16 décembre 2021 de 9h00 à 14h00, a fait savoir le ministère.