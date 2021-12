La Banque extérieure d'Algérie (BEA) compte plus de 3.000 milliards (mds) de DA d'engagements à fin septembre dernier, ce qui confirme sa position de leader dans le financement de l'économie nationale, a-t-on appris auprès de cette banque publique.

En 2020, année caractérisée par la pandémie du Covid-19, la BEA a traité un volume de 4.762 dossiers de crédits, toutes délégations confondues (Direction Générale, Direction du Crédit aux Particuliers et les Directions Régionales et Agences), soit une augmentation de 3% par rapport à l'exercice 2019, souligne la même source. L'enveloppe globale allouée aux crédits a fortement progressé (+43%), dont les Crédits d'Investissement (+35%), Crédits d'exploitation (+44%) et Crédits aux particuliers (+70%). Les projets d'investissement, représentant 21% des financements accordés en 2020, sont orientés principalement vers les Industries Extractives (44%), les Industries Manufacturières (20%) et le financement de l'Immobilier (16%). Aussi, et en vue de soutenir l'activité des opérateurs économiques, fortement impactée par les effets de la pandémie mondiale, la Banque a notamment ac compagné ces opérateurs par la mise en place et le renouvellement des Crédits d'exploitation.