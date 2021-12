Pas moins de 80 exposants prennent part au 1er salon national du commerce frontalier, ouvert samedi à El-Oued. Mise sur pied par la société "Souf-foires", sous l’égide du ministère du commerce et de la promotion des exportations, cette manifestation commerciale (11-13 décembre) intervient au titre de la mise en œuvre de la vision prospective des pouvoirs publics portant promotion des produits nationaux éligibles à l’exportation et les mécanismes d’accompagnement préconisés par les entreprises en direction des exportateurs, a souligné le directeur de la société organisatrice, Abderraouf Sadouki.

Initié avec le concours de l’agence nationale du commerce extérieur (ALGEX) et le centre arabo-africain d’investissement et de développement (CAAID), ce salon, tenu au pavillon des foires à l’hôtel "Tidjani", (commune de Kouinine, Ouest d’E-Oued), regroupe des opérateurs économiques, des patrons d’entreprises, publiques et privées, activant dans l’export de produits nationaux, notamment agricoles, en sus des institutions bancaires et administratives mobilisées par les pouvoirs publics pour accompagner les investi sseurs en termes des mesures incitatives et administratives. Placé sous le signe "Commerce frontalier et positionnement régional", ce salon qui regroupe aussi d’hommes d’affaires issus des pays africains limitrophes venus décrocher des conventions de coopération dans le domaine de l’exportation du produit national, prévoit des communications d’explication des mécanismes d’accompagnement technique sur les voies de la conquête du marché mondial.

Approché par l’APS, le promoteur économique Driss Legmiri, propriétaire d’une huilerie d’olives et de conditionnement des produits alimentaires, a estimé que "cette manifestation sera mise à profit pour s’initier aux techniques d’exportation du produit national et conquérir les marchés extérieurs".

Le représentant de la société des ciments de Bir -Touta, a déclaré que "cet espace permettra de vulgariser le produit national exportable et de nouer des relations d’exportation avec les pays voisins pour atteindre les marchés africains".

Abondant dans le même sens, le représentant d’une entreprise privée d’emballage des dattes locales a indiqué que "ce salon constitue un stand pour médiatiser les dattes locales à la satisfaction des opérateurs locaux et étrangers, et d’examiner les voies d’écoulement de ce produit sur le marché mondial".