Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a mis en avant samedi à Alger le rôle "efficace" que joue la femme dans la vie économique, réitérant l'engagement de l'Etat à la promotion de ce rôle.

Dans une allocution prononcée en son nom par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, lors des travaux du Forum international de la femme (FIF), M. Benabderrahmane a précisé que "l'Etat algérien attache une importance constante à la promotion de la place de la femme dans tous les domaines, en renforçant sa présence au centre des différentes stratégies et programmes, aux côtés de l'homme, car étant un vivier de l'élément humain sur lequel l'on mise pour le développement du pays". Il a en outre indiqué que 62% des étudiants universitaires sont des femmes, soulignant à ce propos la forte présence de la femme dans l'administration publique avec 900.000 fonctionnaires, soit 41% du nombre global des fonctionnaires.

De plus, 21.500 fonctionnaires dans les administratio ns publiques occupent des postes supérieurs, dont 1209 sont nommées aux fonctions supérieures de l'Etat, a-t-il fait savoir. Pour M. Benabderrahmane, le renforcement du rôle associatif de la femme représente l'une des priorités pour le Gouvernement.

Le renforcement du rôle de la femme dans l'action associative compte parmi les priorités du Gouvernement, a affirmé M. Benabderrahmane. Le Gouvernement œuvre à appliquer une politique nationale judicieuse de lutte contre le chômage et d'appui à l'emploi, conformément "à une approche économique" englobant la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de la participation de la femme aux efforts de développement, avec en priorité la réduction du taux de chômage en milieu féminin, l'octroi de facilités et d'avantages pour une plus forte adhésion de la femme au domaine économique, ajoute le Premier ministre.

Il a précisé, dans ce sens, que la femme participe "activement" à l'économie par le biais de plus de 41.500 micro-entreprises dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat et de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) entre autres organes.

Le Premier ministre a cité l'inscription de plus de 175.000 femmes au registre de commerce en 2021. M. Benabderrahmane a rappelé les réalisations acco mplies par l'Algérie durant les deux dernières années, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment dans le domaine économique où le pays a enregistré des indicateurs économiques "positifs", en dépit de la crise sanitaire induite par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).