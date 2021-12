Un nouvel hôpital de 60 lits a été mis en service au chef lieu de la daïra frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar) à l'occasion de la célébration du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, a-t-on appris samedi des responsables du secteur de la santé.

La réalisation de ce nouvel établissement hospitalier, doté en équipements médicaux (radiologie, échographie, appareils de diagnostic, d'analyses médicales et autres) dans le cadre d'un programme d'équipement de plusieurs hôpitaux et centres hospitaliers de la wilaya avec un coût de plus de 300 millions dinars, contribuera à améliorer la prise en charge des malades dans cette région frontalière, a-t-on indiqué.

L'hôpital, baptisé du nom du chahid Mezrag Jelloul, permettra notamment de désengorger les établissements publics hospitaliers du chef lieu de wilaya, notamment l'EPH «Tourabi Boudjemâa», qui prend en charge actuellement les malades nécessitant un suivi médical de longue durée, a-t-on souligné. Un autre hôpital de 120 lits est également en cours de réalisation au chef lieu de la daïra d'Abadla, a-t-on fait savoir .