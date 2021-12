Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a décidé de reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19) pour une durée de quinze (15) jours, à compter de samedi 11 décembre, indique, jeudi, un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral.

"En application des instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

S'inscrivant toujours dans l'objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus (Covid-19), ces mesures visent, au regard de la situation épidémiologique, à reconduire le dis positif actuel de protection et de prévention.

Le dispositif actuel de protection et de prévention est reconduit pour une durée de quinze (15) jours, à compter du samedi11décembre 2021.

La reconduction du dispositif actuel de protection et de prévention intervient à la faveur de la relative stabilisation de la situation épidémiologique, laquelle requiert cependant, l'extrême vigilance des citoyens qui doivent éviter tout relâchement à l'égard du respect des gestes barrières et des différents protocoles sanitaires dédiés aux différentes activités économiques, commerciales et sociales, notamment en raison de l'apparition du nouveau variant Omicron.

Elle commande également l'engagement des citoyens à soutenir l'effort national de lutte contre cette épidémie mondiale par la vaccination et par la poursuite du respect des gestes barrières en particulier pour ce qui est de l'exigence du port obligatoire du masque de protection, les mesures d'hygiène et la distanciation physique. En cette circonstance, le Gouvernement appelle l'ensemble des citoyens non encore vaccinés à participer massivement aux campagnes de vaccination qui se poursuivent à travers le territoire national, sachant que la vaccination demeure le meilleur moyen de prévention et de protection.

Le Comité scientifique de suivi de l'évolut ion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) avait recommandé l'institution du Pass vaccinal comme condition d'entrée et de sortie du territoire national et pour accéder aux manifestations sportives et culturelles ainsi qu'aux salles des fêtes.

Cette recommandation relative au Pass vaccinal, déjà mise en œuvre, sera étendue à d'autres espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d'ordres culturel, sportif ou festif".