Adopter le dollar comme monnaie courante serait «une erreur historique» a affirmé vendredi la vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez, qui veut défendre le Bolivar, miné par l'hyperinflation et alors que l'utilisation du billet vert se généralise dans le pays.

«Le bolivar est, et sera, le bastion de notre souveraineté monétaire», a affirmé la vice-présidente devant les députés, estimant que dollariser complètement l'économie «serait la pire erreur historique» «2022 sera l'année de la récupération définitive du bolivar comme monnaie», a-t-elle promis, assurant que le budget 2022 comprendrait des mesures pour «défendre notre monnaie et lutter contre l'hyperinflation».

En 13 ans, le bolivar a perdu 14 zéros, signe des dévaluations successives imposées aux gouvernements. La dernière dévaluation remonte à octobre dernier, la conversion avait permis d'éliminer six zéros. L'inflation a été de prés de 600% entre janvier et octobre. L'hyperinflation a atteint 400.000% en 2018, près de 10.000% en 2019 et 3.000% en 2020.