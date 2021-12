Le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement de 13,6 millions dollars à destination de projets menés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans huit pays, a indiqué la FAO sur son site web.

Les projets porteront sur des enjeux environnementaux urgents, notamment la dégradation des terres et l’érosion des sols, l’appauvrissement de la biodiversité, la pêche non durable et les conditions de production des aliments, qui affectent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de centaines de milliers de personnes dans le monde entier. «Pour transformer les systèmes agroalimentaires mondiaux, il importe particulièrement de prévenir les dégradations et de les inverser» a indiqué le Directeur général de la FAO M. Qu Dongyu.

Et d'ajouter: «Ces projets s’inscrivent dans une nouvelle démarche d’envergure visant à protéger et à renforcer nos ressources afin d’améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie pour tous.» Les derniers projets approuvés par le Fonds aideront les pays et les commu nautés à restaurer des paysages terrestres et maritimes dégradés, à adopter des pratiques plus durables et capables de résister aux aléas climatiques, et à élargir la coopération régionale.

Destinés à être financés conjointement et mis en œuvre en partenariat avec les gouvernements de la Barbade, de Cabo Verde, du Guyana, des Iles Marshall, de la Malaisie, du Suriname, de la Thaïlande et de la Trinité-et-Tobago, les projets bénéficieront directement à plus de 135 000 personnes et remettront en état plus de 4150 hectares de paysages dégradés.

Cette initiative cruciale, qui coïncide avec l’année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales, permettra d’améliorer la gestion globale de plus de 5 millions d’hectares d’habitats terrestres et marins et de ramener le stock ichtyologique surexploité, qui se chiffre actuellement à 37000 tonnes, à des niveaux plus durables.

Depuis décembre 2018, la FAO a mobilisé auprès du Fonds plus de 580 millions dollars de financements destinés aux Etats membres, notamment dans le cadre des derniers projets en date qui bénéficient à plus de 4,6 millions de personnes, ce qui fait de l’Organisation l’un des quatre principaux organismes partenaires du Fonds dans le monde.