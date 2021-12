Au moins cinquante personnes ont été tuées dans le Kentucky lors du passage d'une tornade qui a balayé plusieurs régions des Etats-Unis, a déclaré samedi le gouverneur de cet Etat, Andy Beshear.

"Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky (...), on est probablement plus proche de 70 à 100 morts, c'est affreux", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Plusieurs comtés de cet Etat ont été dévastés, a-t-il ajouté. L'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies "a fait d'innombrables victimes" dans la ville de Mayfield, a-t-il expliqué. "Avant minuit, j'ai déclaré l'état d'urgence", a-t-il précisé.

Cette tornade a fait des victimes et des dégâts dans plusieurs Etats du sud-est et du centre-sud des Etats-Unis, vendredi.

Des employés d'Amazon étaient pris au piège samedi d'un entrepôt du géant de la distribution ravagé la veille dans l'Illinois, selon les autorités et des médias qui parlent d'une centaine de personnes.

En Arkansas, une personne a été tuée, selon les médias.

Dans le Tennessee, au moins deux personnes ont été tuées dans des incidents liés à la tempête, s elon un responsable de la gestion des urgences cité par les médias locaux.