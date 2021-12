Neuf personnes ont trouvé la mort et 250 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays au cours des dernières 48 heures, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Ouled Djellal avec 2 personnes décédées et 3 autres blessées, suite à une collision entre 03 véhicules légers, survenue sur la RN 46, commune de Cheiba, daïra d’Ouled Djellal, relève le communiqué.

Les mêmes secours ont prodigué, lors de ces interventions, des soins de première urgence à 64 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffes eau, à l’intérieur de leurs domiciles à travers les wilayas de Saïda (10), Constantine (08), Relizane, Bouira et Alger (05 chacune), Sidi Bel Abbès et Tlemcen (03 chacune), Naâma (02) et un (01) cas à travers Batna, Médéa, M’Sila et Tébessa.

Par ailleurs, les mêmes services ont procédé à l’extinction de 9 incendies urbains et industriels à travers les wilayas de Skikda, Médéa, Constantine, M’Sila, Mila, Alger, Mostaganem, Tlem cen, Blida et Tlemcen.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 48 heures, 52 opérations de sensibilisation à travers le territoire national rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette et le respect des règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont également effectué 19 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, note la même source.