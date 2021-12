L'US Biskra a provisoirement repris les commandes de la Ligue 1 algérienne de football, après sa victoire (2-1) contre l'ASO Chlef, remportée vendredi pour le compte de la septième journée, ayant vu le CR Belouizdad s'emparer de la place de Dauphin, grâce à son précieux succès chez le RC Arbaâ (1-2).

En effet, malgré leur modeste 15e place au classement général, les Chélifiens ont réussi à poser de très gros problèmes aux Zibans, qui ont d'ailleurs dû attendre l'obtention d'un pénalty à la 52' pour débloquer enfin la situation (1-0).

Un coup de pied de réparation transformé par Hicham Mokhtar, qui est revenu à la charge peu après l'heure de jeu, pour s'offrir un doublé (2-0) et sceller par la même occasion le succès de son équipe.

Un deuxième but O combien important pour les Zibans, car les Chélifiens n'ont rien lâché dans ce match et ont même réussi à réduire le score par Arab à la 90'+2.

Malheureusement pour eux, la fin de match a été sifflée quelques instants plus tard, sans leur laisser le temps d'espérer mieux.

Même scénario pour le champion sortant, le CR Belouizdad, qui a souffert le martyre contre le mal-cla ssé RC Arbaâ, pour arracher les trois points de la victoire.

Certes, les Rouge et Blanc ont été les premiers à trouver le chemin filets, par Belkheiter (5'), mais la réaction des locaux a été limpide, puisque moins de dix minutes plus tard, Kessili avait réussi à niveler la marque pour les locaux (1-1).

Tout était donc à refaire pour le Chabab, qui au terme d'efforts colossaux avait obtenu un pénalty à la 86', mais l'attaquant Merzougui avait échoué dans sa transformation.

Il a fallu attendre les dernières secondes du temps additionnel, pour voir l'ancien buteur du MC Alger et de la JSM Skikda se racheter de son ratage, en marquant ce fameux deuxième but pour le club de «Laâqiba», et qui a suffit à lui offrir une victoire sur le fil (1-2).

Un précieux succès en déplacement qui permet au CRB de remonter provisoirement à la deuxième place du classement, avec 14 points, alors que le RCA reste scotché à la 14e place, avec quatre unités au compteur.

Autre bonne affaire ce vendredi, celle de la JS Saoura qui s'est provisoirement hissée à la septième place du classement général, avec 10 points, après sa précieuse victoire contre le MC Oran (2-0).

Les buts Bécharois ont été signé Lahemri (55') et Bellatrèche (86'), maintenant par la même occasion le club d'El Hamri à la douzième place, avec seule ment cinq unités au compteur.