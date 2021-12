Un nouveau groupe de satellites a été envoyé dans l'espace avec succès vendredi, marquant la 400e mission de lancement de la série de fusées porteuses Longue Marche développée par la Chine.

Depuis le premier lancement en 1970, la série de fusées porteuses Longue Marche a réalisé 92,1 % des missions de lancement dans l'espace de la Chine, selon la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), concepteur de la série de fusées et principal acteur de l'industrie spatiale du pays. Au cours des 51 dernières années, la série Longue Marche a envoyé plus de 700 vaisseaux spatiaux dans l'espace, selon la CASC, citée par l'agence Chine Nouvelle.

Sur les 400 missions de lancement effectuées par les fusées Longue Marche, la première série de 100 missions a été effectuée en 37 ans, la deuxième série de 100 missions en sept ans et demi, et la troisième série de 100 missions sur environ quatre ans. Les 100 dernières missions de lancement ont été réalisées en seulement 33 mois depuis mars 2019.