Deux chercheurs algériens ont remporté le prix de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) pour la recherche scientifique de l'année 2020, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

Il s'agit du Dr. Laid Gueriche et de Mohamed Boucena de l'Université de Jijel pour leurs recherches liées aux répercussions environnementales et économiques du torchage du gaz associé.

Dr. Amel Tebani de l'Université d'Alger a obtenu, pour sa part, la deuxième place pour sa recherche liée à l'application des mécanismes de tarification du carbone sur les sources énergétiques.

L'annonce des résultats des travaux du comité du prix "OAPEC" pour la recherche scientifique 2020 est faite lors de la 107ème réunion du conseil des ministres de l'OAPEC tenue jeudi par visioconférence.

Présidée par le ministre saoudien de l'Energie, l'émir Abdelaziz Ben Salmane, la réunion à laquelle à pris part le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a abordé les voies et moyens de relancer et développer l'activité de l'Organisation, dont le développement de la formation et des stages. A cet effet, l'Institut algérien du pétrole (IAP) s'est vu confié la mission de former 30 cadres de différents pays membres dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

Le Conseil a examiné les thèmes inscrits à l'ordre du jour, notamment le projet du budget prévisionnel de l'Organisation pour 2022 et le rapport du secrétaire général sur les activités de l'OAPEC ainsi que la situation pétrolière mondiale.