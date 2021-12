L'Union européenne (UE) doit coexister pacifiquement avec d'autres puissances tout en recherchant une souveraineté stratégique dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, a déclaré vendredi soir le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz.

Le monde moderne «ne sera pas autant bipolaire que certains le supposent», a-t-il confié lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le président du Conseil européen, Charles Michel.

Il sera plutôt un monde multipolaire avec «de nombreuses puissances», dont les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Inde ainsi que d'autres fortes nations émergentes.

A ses yeux, travailler de façon multilatérale devrait «figurer sur la feuille de route de l'Union européenne lorsqu'il s'agit d'interagir avec le reste du monde».

«Nous devons garantir que nous pouvons tous vivre ensemble pacifiquement et ça ne sera pas facile.

Mais c'est le défi auquel nous sommes confrontés et nous devons le relever», a ajouté M. Scholz.

Le chancelier allemand a souligné que son pays, un grand acteur au cœur de l'UE, avait un rôle important à jouer afin de garantir des progrès et un avenir brillant pour l'Europe.

M. Scholz se trouvait à Bruxelles après s'être rendu à Paris, première étape de son premier déplacement à l'étranger en tant que chancelier allemand.

Il a également rencontré vendredi la présidente de la Commission européenne, sa compatriote Ursula von der Leyen.