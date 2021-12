La Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme et de discrimination raciale, Mme Tendayi Achiume, a déclaré vendredi qu'il y avait des signes d'espoir pour un avenir sans haine raciale, mais a reconnu que la situation du racisme aujourd'hui était «profondément complexe».

Revenant sur les 18 mois écoulés depuis que la pandémie de Covid-19 a commencé, Mme Achiume a souligné les soulèvements internationaux en faveur de la justice raciale dont le monde a été témoin en 2020, à commencer par le meurtre de l'Afro-américain George Floyd à Minneapolis (Etats-Unis), et considère qu'il s'agit d'un moment décisif dans le mouvement de rejet mondial contre le racisme systémique.

La Rapporteuse spéciale a déclaré: «Il y a des signes d'espoir pour un avenir sans haine raciale», ajoutant toutefois que la situation du racisme aujourd'hui «est profondément complexe».

Dans ce contexte, l'experte de l'ONU a décrit les vastes manifestations de cet été comme «une période d'espoir», ajoutant que les cris pour la justice raciale pourraient déclencher «une volonté politique, un élan parmi les Etats membres de l'ONU, pour vraiment prendre au sérieux certaines des plaintes dans le monde entier». Malgré ces manifestations massives de solidarité, Mme Achiume s'inquiète de la persistance de formes structurelles de racisme et de xénophobie.

Elle a expliqué que dans les pays du monde entier, l'inégalité au cours de la pandémie s’est manifestée par des défis qui touchent largement les minorités raciales, ethniques et nationales ou les groupes marginalisés, avec un accès inégal aux soins.

«Au niveau transnational, ce que les gens ont décrit comme un apartheid vaccinal, c'est-à-dire la répartition de l'accès aux vaccins, est radicalement différent selon que l'on se trouve dans le Nord ou le Sud du monde», a déclaré Mme Achiume.

L'une des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission est de faire face aux différentes expressions du racisme d'un pays à l'autre.

«La façon dont le racisme est exprimé aux Etats-Unis est très différente de la façon dont il peut être caractérisé à Singapour, au Royaume-Uni, ou ailleurs», a déclaré Mme Achiume.

«Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination ou d'intolérance, mais la façon dont elle opère et se manifeste, est très différente».

Mme Achiume a déclaré que les événements récents ont unifié le dialogue international sur les questions connexes. «Une chose qui a changé et je l'ai mentionné après le meurtre de George Floyd, c'est qu'il y avait une façon de penser et de parler du racisme et dans certains endroits, même de la xénophobie», a-t-elle dit, reconnaissant que les gens «de toutes les races, de toutes les ethnies, de tous les sexes dans les rues», réclamaient justice pour le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis et bien au-delà. L'experte des Nations unies a également souligné l'ampleur des dommages causés par la discrimination, expliquant que «personne n'est à l'abri du racisme, et de la xénophobie».