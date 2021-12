L’ONG américaine Robert F. Kennedy pour la justice et les droits de l'Homme (RFKCenter) et la lauréate du prix "Right Livelihood 2019", la militante sahraouie Aminatou Haidar, ont condamné la récente agression menée par les autorités d'occupation marocaines contre cette dernière, et exigé la fin des violations des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé.

Dans une déclaration conjointe rendue publique vendredi, Right Livelihood et Robert F. Kennedy "expriment leur plus vive préoccupation face à la récente agression physique menée par les forces de l'occupation marocaines contre Aminatou Haidar" qui protestait pacifiquement le 5 décembre, contre les nouvelles agressions contre sa collègue et défenseur des droits humains, Sultana Khaya.

"Nous condamnons les tentatives des forces d'occupation marocaines de réprimer violemment les voix sahraouies exigeant la fin des violations des droits humains commises par la puissance occupante", soulignent Right Livelihood et RFKCenter.

Le texte commun rappelle que des agents de police ont fait une descente au domicile de Khaya le 5 décembre à Boujdour occupée, lui ont injecté une substance inconnue pour la deuxième fois et infecté son réservoir d'eau potable.

Khaya et sa famille sont de facto assignées à résidence depuis novembre 2020, où elles ont été soumises à diverses attaques et agressions de la part des forces de sécurité et des agents de police marocains.

Le 15 novembre 2021, Right Livelihood et RFK Human Rights ont dénoncé le pillage par les forces de sécurité marocaines du domicile familial de Khaya, les agressions sexuelles sur elle et sa sœur, et les menaces de mort proférées à leur encontre.