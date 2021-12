L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, jeudi, une décision réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination conformément aux dispositions de la charte des Nations Unies et la résolution 1514 portant Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

Lors de sa 76e session en cours, l'Assemblée générale (AG), a appuyé, dans une décision relative à la question du Sahara occidental, le processus de négociation lancé par la résolution 1754 (2007) du Conseil de sécurité et soutenu par d'autres résolutions en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l’autodétermination, et loue les efforts déployés à cet égard par le Secrétaire général et son envoyé personnel pour le Sahara occidental.

La décision de l'Assemblée générale vient en appui à la décision adoptée le 9 novembre par la commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, et des affaires juridiques relevant de l'Assem blée générale.

L'AG souligne l'importance pour les parties de «faire preuve de volonté politique et de travailler dans une atmosphère propice au dialogue afin d’entrer, de bonne foi et sans conditions préalables, dans une phase de négociation plus intensive, en prenant note des efforts consentis et des faits nouveaux survenus depuis 2006, assurant ainsi l’application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et le succès des négociations».

Ayant examiné de manière approfondie la question du Sahara occidental, l'AG réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans sa résolution 1514 du 14 décembre 1960 portant Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

Dans le sillage, elle prie le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de continuer à suivre la situation au Sahara occidental et de lui présenter un rapport sur la question à sa soixante-dix-septième session et invite également le Secrétaire général à lui présenter, à sa soixante-dix-septième session, un rapport sur l’application de la présente résolu tion.