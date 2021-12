L'Algérie sera candidate à l'organisation de la première édition du Championnat d'Afrique (seniors) des clubs, la toute nouvelle compétition que compte lancer la Confédération africaine de la discipline au mois de novembre 2022, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne (FAJ).

«La confédération africaine de judo a décidé d'organiser au mois de novembre 2022 un Championnat d'Afrique des clubs (messieurs et dames) et l'Algérie sera candidate pour abriter cet important évènement continental» a indiqué l'instance nationale dans un communiqué.

«Le président de la FAJ, Yacine Sillini, au nom de tous les membres du Bureau Fédéral exhorte les clubs à commencer à travailler dès maintenant, pour honorer comme il se doit les couleurs nationales lors de cette compétition» souligne la même source. Pour rappel, l'Algérie abritera la 43e édition des Championnat d'Afrique (messieurs et dames) du Judo, prévue en mai 2022, dans la capitale de l'Ouest, Oran.