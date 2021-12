La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaalal a affirmé que l'Algérie "perd une figure de proue l'art algérien" avec la disparition de l'artiste Seloua, de son vrai nom Fettouma Lemitti, décédée jeudi.

Dans un message de condoléances adressé à la famille de la défunte et à la famille artistique algérienne, la ministre a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion suite à la disparition de l'artiste qui "a laissé un répertoire riche de belles oeuvres artistiques ayant contribué à l'enrichissement du registre artistique national et lui a permis de drainer une large base populaire d'admirateurs".

La cérémonie de recueillement sur la dépouille de la défunte aura lieu vendredi à partir de 11h00 au Palais de la culture Moufid Zakaria pour permettre aux artistes et à ses fans de lui rendre un dernier hommage, a indiqué le ministère de la Culture.