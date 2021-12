Les Monts de la région touristique de Chréa (Blida) sont, actuellement, le point de mire d’un nombre considérable de touristes affluant de différentes wilayas du pays, en cette période de chutes de neige, pour profiter des beaux paysages de cette réserve naturelle, notamment en empruntant le téléphérique reliant le chef lieu de wilaya à la commune de Chréa.

En effet, une foule de visiteurs de différentes régions du pays, dont Alger, Tipasa, Ain Defla et Chlef, affluent, depuis plus d’une semaine, vers les massifs enneigés de Chréa, comme l’attestent les différentes plaques d'immatriculation des véhicules encombrant la RN37 d'une part, et d’autre part le nombre important des usagers du téléphérique, en période de week-end notamment.

De nombreuses familles rencontrées à la station du téléphérique de Blida ont exprimé, à l’APS, leur " joie de revoir enfin la blancheur immaculée des neiges recouvrant les Monts de Chréa, après une longue période de sécheresse".

Une dame a assuré avoir sciemment emmené ses enfants dans une excursion à Chréa, en pleine période d’examens "pour leur permettre de retrouver un second souffle et de régénérer leurs forces".

Sur la route, de nombreux visiteurs véhiculés n’hésitent pas à faire une halte pour prendre des photos souvenirs dans la neige, avant de les partager, avec amis et familles, sur les réseaux sociaux, tandis que certains pratiquent le ski.

Une famille a, également, révélé, à l’APS, posséder un chalet à Chréa, où elle a choisi, ces jours-ci, de passer ses week-end, pour profiter au maximum, de la nature de la région, où la maman les gâte avec de délicieux plats hivernaux, comme le fameux Berkoukes, que les enfants adorent, ou des grillades en barbecue.

Les enfants, qui jouaient joyeusement aux boules de neige, se sont dits "très heureux de cette sortie en pleine nature, malgré le froid glacial, vu que ça nous permet de décompresser et de nous éloigner du stress des examens", ont-ils indiqué.