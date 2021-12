Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz, a affirmé jeudi à Alger que l'institution qu'il préside œuvrait à la lutte contre la radicalisation religieuse, rappelant la publication d'un fascicule qui reprend des principes permettant d'éliminer ce phénomène.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Hafiz a indiqué "avoir mis en place, depuis sa nomination à la tête de la mosquée de Paris en janvier 2020, des mesures pour la prévention de la radicalisation, dont la publication d'un fascicule qui reprenait tous les documents qui avaient été élaborés à l'époque par le ministère des Affaires religieuses, un document devenu aujourd'hui une référence importante".

"L'Algérie adopte un islam de juste milieu, un islam de tolérance et de fraternité qui doit être amplifié en France, et c'est la mission que m'a confiée le Président de la République de porter haut ce message de fraternité, éclairé et modéré", a-t-il déclaré.