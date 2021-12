La situation des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé, la souveraineté du peuple sahraoui sur les richesses naturelles de son pays et la consolidation de son Etat figurent parmi les questions phares qui seront débattues lors de la 45e Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO).

La conférence dont les travaux se dérouleront vendredi et samedi à Las palmas (Grande Canarie, Espagne), prévoit quatre grands thèmes en rapport avec la situation dans les territoires sahraouis occupés mais également en lien avec le contexte géopolitique international.

Les participants à cette édition auront à débattre de la question des droits humains dans les territoires occupés et du pillage des richesses du Sahara occidental avec la complicité tacite et, parfois franche, de certaines puissances étrangères.

Il sera également question, note le programme de l'événement, des effets du black-out médiatique imposé au niveau international aux territoires sahraouis occupés et des moyens à adopter en vue de renforcer l'Etat sahraoui, notamment à travers des efforts internationaux conjoints en vue du "règlement du conflit" et visant à mettre "fin à l'occupation".

La 45e Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui, programmée initialement en novembre 2020 mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19, réunira des intervenants venus notamment de pays européens et africains en plus de représentants du gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries.