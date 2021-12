La Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a condamné fermement l'attaque perpétrée vendredi dans la région de Mopti au Mali, et demandé l'ouverture d'une enquête.

Dans un communiqué publié mercredi, la CEDEAO "a appris avec beaucoup de tristesse l'attaque armée perpétrée par des bandits armés non identifiés, vendredi, le 3 décembre 2021, contre un camion se rendant à la foire de Bandiagara au Mali, et ayant fait 31 morts et 17 blessés et d'importants dégâts matériels".

La CEDEAO "condamne fermement cet acte barbare contre des populations civiles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a indiqué le communiqué, ajoutant que la même instance "a demandé au gouvernement de diligenter une enquête conformément aux dispositions en vigueur".

Dans ce sens, la Commission de la CEDEAO a réitéré "sa détermination à continuer à travailler avec les autorités maliennes dans la lutte contre l'insécurité et à soutenir les efforts visant à assurer le succès de la transition, conformément aux décisions des hautes autorités de la CEDEAO".