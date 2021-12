Douze (12) contrats ont été finalisés par les 16 startups sélectionnées pour intégrer la première édition du programme panafricain d'incubation "Africa By IncubeMe", ont indiqué jeudi à Alger ses organisateurs.

Ces contrats ont été finalisés avec les entreprises partenaires de ce programme, dans le cadre de l’open innovation et concernent des domaines comme l’intelligence artificielle, le paiement mobile, le big data, l’agriculture, les finances et le tourisme, a précisé le co-fondateur de l’incubateur IncubeMe, initiateur de ce programme, Adel Amalou.

M. Amalou a expliqué, lors de la cérémonie de clôture de ce programme, que "certains contrats ont été déjà signés et d’autres devraient l’être d’ici le début de l’année prochaine", le temps que certains porteurs de projets étrangers puissent créer des sociétés de droit algérien pour pouvoir exercer en Algérie, a-t-il ajouté.

Ces contrats représentent, selon lui, le "premier objectif" de ce programme vu qu'il a permis d’être "la passerelle" entre les partenaires de cette initiative qui ont exprimés des besoins et les startups incubées qui leur ont apporté des solutions.

Ont assisté à cette cérémonie le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-ups, Yacine El-Mahdi Oualid, en plus de plusieurs ministres et ambassadeurs accrédités en Algérie ainsi que les représentants de plusieurs entreprises.

M. Oualid a estimé, lors de son allocution d’ouverture, que ce programme est "unique en Afrique" et qui le rend, lui en tant algérien, et son ministère "fiers", vu qu'il va permettre à l’Algérie de "devenir un véritable hub de l’innovation dans le continent et aussi la région".

Le ministre a affirmé que "la plus grande richesse du continent est la jeunesse qui va conduire l’Afrique vers un développement durable et à une plus grande croissance économique".

Ce programme lancé le 28 janvier 2021 a entamé la phase d’incubation en mois de septembre dernier pour permettre à 16 porteurs de projets issus de 5 pays africains (Algérie, Tunisie, Côte d’Ivoire, Cameroun et Sénégal) de bénéficier d’un accompagnement sur tous les plans afin de développer leurs idées, ont indiqué les organisateurs.

Les 16 startups sélectionnées pour intégrer ce programme ont passé deux étapes de sélection : la première a vu 403 projets retenus sur l’ensemble des 1.256 dossiers de candidatures inscrits, selon les organisateurs.

La seconde sélection (finale) s’est faite en concertation avec les différents partenaires de ce programme, ont-ils ajouté.

L’incubation qui a débuté en septembre dernier a duré trois mois et s’est déroulée en Algérie avec une prise en charge totale de la part de l’incubateur en matière de billetterie, d’hébergement, de coaching, de mentorat et même de visites.

Le programme qui a visé dans un premier temps l'Afrique, ciblera le Moyen Orient dans une seconde étape pour toucher, en plus, le bassin méditerranéen comme ultime objectif, ambitionnent ses initiateurs.