Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a reçu, jeudi au siège du ministère, l'ambassadeur de la République de Croatie en Algérie, M. Ilija Zelalic, indique un communiqué du ministère.

La rencontre était une occasion aux deux parties pour passer en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, lesquelles remontent à l'époque de la glorieuse guerre de libération nationale, ainsi que les voies et moyens de les renforcer à travers des partenariats entre les opérateurs activant dans les domaines de la construction, la maintenance et la réparation des navires de pêche, la fabrication des moteurs marins et l'engraissement de thon rouge, a précisé la même source.

M. Salaouatchi a évoqué la nouvelle stratégie du gouvernement dans le secteur de la pêche et des productions halieutiques, relevant les facilitations proposées dans l'exploitation de nouveaux espaces au niveau des ports pour développer la construction, la maintenance et la réparation des navires de pêche ainsi que l'investissement dans l'acquaculture.

L'ambassadeur croate a, de son côté, exprimé son intérêt à établir un partenariat réussi entre les opérateurs croates et algériens en matière de construction navale et au transfert de l'expérience et de l'expertise aux travailleurs algériens dans ce domaine à travers des sessions de formation sous forme d'ateliers.

Il a également affirmé que son pays est intéressé à établir un partenariat dans le domaine de l'engraissement de thon rouge et à transmettre son expérience dans la fabrication des moteurs des navires de pêche à la partie algérienne pour mieux maitriser les techniques technologiques modernes, conclut la même source.