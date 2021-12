Le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Rostom Fadhli a mis en avant la nécessité de réviser le système de gouvernance des banques et des institutions financières sur fond de récession économique mondiale due au Covid-19, a indiqué, jeudi, un communiqué de la BA.

Participant, mercredi, par visioconférence aux travaux de la 16ème réunion annuelle du Fonds monétaire arabe (FMA) qui se poursuivent ce jeudi, M. Fadhli a affirmé que "la révision du système de gouvernance auprès des banques et des institutions financières s'impose pour la prochaine période sur fond de récession économique mondiale due au Covid-19", précise la même source.

Le gouverneur de la BA a insisté sur "le renforcement du principe d'autonomie et de transparence dans les conseils d'administration des banques et des institutions financières en vue d'optimiser la gestion professionnelle des finances et permettre à ces institutions de poursuivre l'action pour la réalisation des objectifs tracés".

Appelant à intensifier les efforts au niveau des banques centrales dans le contexte des défis marquant cette période, M. Fadhli a évoqué entre autres les enseignements tirés de la crise sanitaire au niveau des banques centrales, les défis auxquels fait face le secteur des banques et l'expérience de l'Algérie à ce sujet.

Le gouverneur de la BA a rappelé le rôle majeur de la numérisation bancaire et de la technologique financière dans la préservation de la prestation des services et des produits financiers aux ménages et aux sociétés.