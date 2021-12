Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a examiné, mercredi au siège du ministère, avec le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Nigéria, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des transports, a indiqué un communiqué du ministère, précisant qu'il a été convenu d'approfondir le dialogue concernant l'ouverture d'une ligne aérienne entre les deux pays.

Après avoir salué le niveau des relations politiques et économiques entre les deux pays, le ministre des Transports a rappelé la volonté du Gouvernement de renforcer les relations de coopération bilatérale avec le Nigéria qui est un pays central en Afrique, notamment en ce qui a trait à l'activité du transport aérien, en vue de faciliter et d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays, et à partir de ce pays vers le reste des pays africains dans le cadre de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine), a indiqué le communiqué.