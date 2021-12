Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et son homologue tunisienne Najla Bouden ont coprésidé, jeudi à Tunis, une séance de travail élargie regroupant nombre de ministres des deux pays, consacrée à "l'évaluation des relations bilatérales et au parachèvement des discussions autour du cadre juridique, en prévision de la visite du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en Tunisie", a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden ont coprésidé une séance de travail élargie aux ministres des deux pays regroupant les ministres des Finances, de l'Energie, des Mines, de l'Industrie, du Commerce, des Transports et des Travaux publics et de la Santé, consacrée à l'évaluation des relations entre les deux pays et au parachèvement des discussions autour du cadre juridique bilatéral en prévision de la visite du Président de la République Abdelmadjid Tebboune en Tunisie", a précisé le communiqué.

Les deux parties ont mis en avant les relations bilatérales ancrées et historiques, soulignant la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir la coopération en vue d'amorcer une nouvelle ère basée sur l'intégration et la complémentarité économiques et la coordination stratégique bilatérale", a ajouté le document des services du Premier ministre.

A cette occasion, les deux responsables ont passé en revue "les différents aspects de la coopération dans les domaines de l'Energie, des Finances, du Commerce, des Transports et des Travaux publics" et évoqué "l'importance de développer les régions frontalières, de parachever les projets d'intégration entre les deux pays pour consolider les fondements du développement intégré selon la vision commune des dirigeants des deux pays", a souligné la même source.

"Il a été convenu d'intensifier les contacts intersectoriels entre les deux pays pour la mise en œuvre des recommandations de cette rencontre bilatérale", a conclu le communiqué.