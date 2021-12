Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a réaffirmé, jeudi à Tunis, le caractère stratégique des relations unissant l'Algérie et la Tunisie, et la nécessité d'aller de l'avant vers de nouvelles perspectives, conformément aux orientations des Présidents des deux pays.

"J'ai été ravi de rencontrer le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, à qui nous avons transmis les sincères salutations de son frère, le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune", a déclaré M. Benabderrahmane au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed au Palais présidentiel de Carthage.

"Nous avons souligné le caractère stratégique des relations et la nécessité d'aller de l'avant vers de nouvelles perspectives, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays. Nous œuvrons en tant que Gouvernement à consacrer ces orientations en vue d'orienter les relations vers les perspectives tracées par la voie de la complémentarité et de l'intégration, notamment en ce qui a trait à l'approfondissement des échanges entre les deux pays frères et entre les deux peuples unis, algérien et tunisien", a ajouté le Premier ministre.

"Tous les dossiers sont soumis à l'examen et nous avons franchi des étapes importantes pour les finaliser. Il s'agit de dossiers inhérents à tous les secteurs économiques, à savoir l'énergie, l'industrie, le commerce et les travaux publics", a-t-il poursuivi.