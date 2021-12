Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a requis jeudi une peine de trois (3) ans de prison ferme et une amende de 200.000 Da à l'encontre de l'ancien wali d'Aïn Defla, Aziz Benyoucef et ses coaccusés, poursuivis pour des chefs d'inculpation liés à la corruption.

Une amende de 5 millions de Da a été également requise à l'encontre de la société "ETRHB" avec confiscation de tous les biens relatifs à cette affaire.

Sont poursuivis dans cette affaire, en plus de l'ancien wali d'Aïn Defla et du groupe ETRHB représenté par son propriétaire Said Haddad, l'ex P/APC de Miliana, Moussa Feradj, l'ex directeur de l'Energie et des Mines d’Aïn Defla, Kouachi Achi, le directeur de l'Urbanisme, Moussa Abada, et le directeur des Domaines, Salaheddine Felioune.

Lors de son audition, l'ex wali a déclaré avoir octroyé un contrat de concession d'un foncier d'une superficie de 24.156 M2 au Groupe Haddad après "avoir examiné une demande formulée par le Groupe portant réalisation d'une centrale à béton destinée aux projets de travaux publics à Aïn Defla, dont la réalisation était confiée au groupe ETRHB". Les coaccusés ont nié toutes les charges retenues contre eux.

A noter que le procès se poursuit par les plaidoiries de la défense.