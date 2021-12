Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Farid Bencheikh a appelé, mercredi à Tunis, à la conjugaison des efforts des organes de Police arabes pour faire face à toutes les formes de crime organisé, indique un communiqué de ce corps de sécurité.

Intervenant aux travaux de la 45e Conférence des responsables des organes de Police et de sécurité arabes tenue à Tunis et organisé par le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), M. Bencheikh a insisté sur "l'impérative conjugaison des efforts entre différents organes de police arabes pour faire face au crime organisé transfrontalier, ainsi qu'au déploiement des armes et de la drogue, et la cybercriminalité", ajoute la même source.

Le DGSN a rappelé lors de cette rencontre qui a vu la participation de dirigeants de police et de représentants d'organes de police internationaux et régionaux que "les menaces cybernétiques comptent désormais parmi les principaux défis auxquels les pays et les institutions de police font face, d'où l'importance d'unifier les efforts et de mobiliser toutes les énergies dans le cadre de la lutte et de la prévention".

"L'Algérie qui a toujours veillé à soutenir le partenariat dans le domaine de la police au double plans international et arabe est prête à partager son expérience en matière de lutte contre les différents types de criminalité et à soutenir toutes les activités et initiatives du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur", a-t-il soutenu.

Le DGSN avait tenu, en marge de la conférence, une série d'entretiens avec ses homologues des différentes pays arabes sur "les moyens de renforcer la coopération policière dans divers domaines".