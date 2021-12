Plus de 80 articles scientifiques, portant sur des sujets en relation avec le domaine des mathématiques, ont été présentés et débattus durant les travaux de la Conférence internationale sur les mathématiques appliquées, organisée à l'université Saad Dahleb de Blida, a-t-on appris, mercredi, auprès du président de cette Conférence, Mohamed Hechama.

"Le comité scientifique qui a supervisé cette rencontre scientifique, ouverte, hier mardi, a réceptionné 260 articles de chercheurs et de doctorants, dont 84 seulement ont été retenus, par manque de temps d'une part et pour des considérations académiques et objectives, d'autre part", a déclaré, à l’APS, M. Hechama.

Ces contributions scientifiques, ont été présentées, deux jours durant, par visioconférence, en raison de l’impossibilité pour de nombreux chercheurs et experts internationaux du domaine des mathématiques de plusieurs pays, à l’instar des Etats-Unis d'Amérique (USA), de la Suède, de l'Arabie saoudite et du Yémen, d’assister à cette conférence, marquée par un riche débat entre ces derniers et leurs homo logues algériens de plusieurs universités algériennes.

M. Hechama, qui a souligné que l'anglais a été adopté par les participants et les animateurs de cette Conférence, pour présenter leur articles, a indiqué qu'il a été "agréablement surpris" quant à la maîtrise de cette langue par les étudiants algériens, ainsi que leur orientation vers son utilisation car leur permettant de "communiquer avec tous les chercheurs, des différentes nationalités et d'accéder aux dernières nouveautés et recherches publiées dans cette langue", a-t-il dit.

De son côté, le président de cette conférence a affirmé que cette rencontre scientifique "encourage les étudiants, réticent à s'inscrire dans la spécialité mathématiques appliquées, à s'orienter vers cette spécialité, au vu de l’intérêt accordé par les autorités supérieures pour ce domaine et qui se traduit par la création d'une école des mathématiques, et d’une école de l'intelligence artificielle, qui est un domaine d'application des mathématiques", a-t-il observé.

Le professeur de mathématiques à l'université de Bel Abbes, Mouffok Chohra, un des meilleurs chercheurs arabes dans le domaine, a souligné, pour sa part, le rôle important de ces rencontres scientifiques, qui constituent une opportunité pour les jeunes étudiants d'entrer en contact avec des exper ts internationaux et de bénéficier de leurs expériences dans divers sujets liés aux mathématiques, dont l'algèbre et la géométrie, outre certains problèmes mathématiques difficiles.